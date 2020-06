Coronavirus

L’Angleterre crève de chaud, la police doit faire évacuer les plages bondées

Les autorités d’une ville du sud de l’île, envahie par les visiteurs et confrontée à des incivilités, ont déclenché une alerte pour «incident majeur».

La température a atteint 33,3 degrés Celsius à l'aéroport de Heathrow, à Londres, faisant de jeudi la journée la plus chaude de l'année selon les services météorologiques, qui s'attendaient à voir le thermomètre approcher des records au Pays de Galles.

«Irresponsable et choquant»

Face à la foule massée sur les plages en dépit des recommandations, le conseil municipal de la station balnéaire de Bournemouth, dans le sud de l’île, a déclaré un «incident majeur», déclenchant ainsi une intervention coordonnée des services de police et de secours.

Dans un communiqué, le conseil municipal a déploré une attitude «irresponsable» et «choquante». Selon lui, les services locaux ont collé plus de 500 amendes pour stationnement illégal et ont été confrontés à des violations de l'interdiction de camper ainsi qu'à des violences verbales de la part du public.