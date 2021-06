Euro 2020 : L’Angleterre domine la Croatie sur le plus petit score

Les Three Lions, en manque d’efficacité, ont commencé leur tournoi par un succès 1-0 contre le finaliste du dernier Mondial.

Raheem Sterling et Mason Mount fêtent l’ouverture du score anglaise.

Le seul but anglais de la rencontre.

L’attaquant de Manchester City Raheem Sterling a marqué l’unique but à la 57e minute, sur une ouverture de Kalvin Phillips. C’est la première fois que l’Angleterre remporte son premier match dans un Championnat d’Europe. Le prochain match du groupe D opposera l’Écosse à la République tchèque lundi à Glasgow.

La dixième aura été la bonne pour les Anglais, toujours battus ou tenus en échec pour leur entrée en lice dans la compétition continentale jusqu’alors. Un succès obtenu de haute lutte sous le chaud soleil pré-estival londonien, mais mérité au vu de l’abnégation et des efforts généreux développés par les hommes de Gareth Southgate.

Un bon début de match

La prestation aura été loin d’être parfaite, face à une Croatie vice-championne du monde mais prise à la gorge pendant les 20 premières minutes par les «Three Lions» avant de rééquilibrer les débats, sans créer beaucoup de danger, cependant. On pensait pourtant la défense des blancs fragilisée par l’absence de Harry Maguire.

Et le choix de Southgate de titulariser à gauche Kieran Trippier, plutôt arrière droit d’habitude, même s’il est à l’aise des deux côtés, semblait bien prudent. Il avait été préféré à Luke Shaw ou Ben Chilwell tout juste auréolé d’une victoire en Ligue des Champions mais laissé en tribune, sans être blessé.

Kalvin Phillips brillant

Tyrone Mings aura en tout cas fait preuve d’autorité dans l’axe aux côtés de John Stones, ne laissant qu’une seule frappe cadrée à ses adversaires en 90 minutes, une tentative lointaine de Modric captée en deux temps et sans frayeur par Jordan Pickford.

Devant eux, la paire Declan Rice et Kalvin Phillips dans l’entre-jeu aura été une autre source de réelle satisfaction, en contrôlant le tempo de la rencontre. Le joueur de Leeds, l’une des révélations de la Premier League l’an dernier, a fait des débuts étincelants en compétition internationale.

Présent à la récupération, la relance et même devant le but, il a tout fait. Il avait réussi une jolie volée à l’entrée de la surface (9e), repoussée prudemment par Dominik Livakovic, avant de servir parfaitement Raheem Sterling sur le but décisif (1-0, 57e).