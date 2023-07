Euro M21 : L’Angleterre en demie après sa victoire sur le Portugal

L’Angleterre s’est qualifiée pour les demi-finales de l’Euro Espoirs 2023 en Géorgie et en Roumanie en battant 1 but à 0 le Portugal, dimanche à Koutaïssi (Géorgie), rejoignant Israël et l’Espagne, qualifiées la veille.