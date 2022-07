Euro: L’Angleterre en force, la Norvège d’Ada Hegerberg éliminée

L’Autriche solide

Le rouleau-compresseur anglais était lancé et rien n'a pu l'arrêter. Beth Mead – son cinquième but déjà dans le tournoi – a inscrit le 2-0 d'un astucieux plat du pied juste avant le thé (44e), puis c'est Alessia Russo (48e) qui a alourdi la marque de la tête. La plus belle réalisation de la soirée a été plantée par cette dernière, cinq minutes plus tard. L'attaquante de Manchester United a scoré le 4-0 à la suite d'un «contrôle roulette» exceptionnel. La soirée s'est malheureusement terminée sur un auto-but venu d'ailleurs de Kelsie Burrows (76e).