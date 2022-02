Royaume-Uni : L’Angleterre est en alerte rouge à l’approche de la tempête Eunice

Selon les météorologues, le sud-ouest de la Grande-Bretagne va être frappé par des vents pouvant atteindre les 145 km/h sur les côtes.

Le Royaume-Uni a déjà été touché mercredi par une autre tempête, Dudley, qui a provoqué des perturbations et laissé des milliers de foyers sans électricité.

Le prince Charles a annulé un déplacement à cause du danger

Cette tempête pourrait provoquer des «débris volants causant un danger de mort», des «dégâts sur les bâtiments et habitations avec des toits qui s’envolent et des lignes électriques coupées», selon le Met Office. Elle pourrait aussi entraîner la fermeture de routes, voies ferrées, ponts et des retards ou annulations de bus, trains, ferry.