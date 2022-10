Grippe aviaire: Londres impose le confinement des volailles

Grippe aviaire : L’Angleterre impose le confinement des volailles

Le confinement des oiseaux domestiques et volailles sera rendu obligatoire dans toute l’Angleterre à partir du 7 novembre, afin de lutter contre la propagation de la grippe aviaire, a annoncé, lundi, le gouvernement britannique. Ces mesures imposent légalement à tous les propriétaires de «garder leurs oiseaux en intérieur et de suivre de strictes mesures de biosécurité, afin de les protéger contre la maladie, quelle que soit leur espèce ou leur taille», a précisé le ministère de l’Environnement.

Plus de septante installations touchées

Ces douze derniers mois, le Royaume-Uni a connu son plus important épisode de la maladie, avec plus de 200 cas confirmés depuis la fin octobre 2021. Depuis début octobre 2022, elle a été détectée dans plus de 70 installations, et de multiples cas ont été signalés chez des oiseaux sauvages.