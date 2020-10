Football : L’Angleterre marque son territoire

Les Anglais ont battu dimanche la Belgique en Ligue des Nations (2-1). A huit mois de l’Euro, ils font plus que jamais partie des candidats à la conquête du titre européen.

Toujours organisés en 3-4-3 comme lors des derniers matches, les Three Lions ont démarré sans Harry Kane, Raheem Sterling ou Jadon Sancho, ménagés.

C'était en revanche le retour de Harry Maguire, sur le banc contre le Pays de Galles mercredi (3-0) en amical et écarté de la sélection pour les deux premiers matches de la compétition en raison de ses ennuis judiciaires en Grèce.

Avec deux milieux axiaux défensifs, Jordan Henderson et Declan Rice, les mêmes problèmes d'animation offensive qui avaient déjà handicapé l'Angleterre lors des derniers matches se sont reproduits.

Deux buts sur penalty

La seconde période anglaise a été bien plus convaincante avec une meilleure maîtrise du ballon et surtout des contres plus tranchants, sans pour autant créer énormément de danger.