Euro 2020 - Finaliste, l’Angleterre met fin au conte danois

Qu ’ allait bien pouvoir encore inventer le Danemark mercredi? Rebelle parmi les nations géantes présentes en demi-finale, il ne lui a pas fallu bien longtemps pour trouver: marquer un but aux Anglais. Et inscrire un coup franc direct. Tout ça à la fois. Deux premières dans cet Euro. L’œuvre du si prometteur Mikkel Damsgaard, déjà excellent depuis le début du tournoi et qui a quasiment inventé un effet pour réussir à contourner le mur et tromper Jordan Pickford. Une frappe très impressionnante qui confirmait une chose: l ’ Angleterre pouvait bien avoir 50 000 supporters derrière elle, cela ne suffirait pas pour étouffer onze Danois.