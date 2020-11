Covid-19 : L’Angleterre se reconfine un mois

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe par la pandémie, se reconfine jusqu’au 2 décembre.

Mais l’hypothèse d’une extension n’est pas définitivement écartée, a souligné le ministre de la Justice Robert Buckland sur Sky News. «Nous ne pouvons rien exclure dans cette crise», a-t-il souligné, précisant toutefois que toute extension nécessiterait un nouveau vote au Parlement. Et des députés conservateurs ont d’ores et déjà prévenu que la rébellion pourrait être plus forte encore.

Ecoles ouvertes

Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec près de 48’000 morts et plus d’un million de cas recensés, s’était confiné entièrement fin mars. Si les écoles et universités restent cette fois ouvertes, les cafés, pubs, restaurants et commerces non essentiels doivent fermer sauf s’ils proposent de la vente à emporter.