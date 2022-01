Universités – L’angoisse de la quarantaine juste avant les examens

Pétition pour des télé-examens

Pas forcément de rattrapages anticipés

Reste une inconnue: les sessions de rattrapage. Certaines institutions, comme l’EPFL , ont déjà prévu d’en proposer rapidement, juste avant ou juste après le début du semestre de printemps. D’autres sont encore en réflexion, tandis que l’Union des étudiants de Suisse plaide en ce sens. En effet, devoir rattraper un examen six mois ou une année plus tard peut avoir de lourdes conséquences pour un cursus.

À l’UNIL, dans une situation «très incertaine et évolutive», on ne veut pas s’avancer trop vite: «Nous verrons en fonction de la situation, explique Géraldine Falbriard. Il existe de toute façon des aménagements, et en cette période, nous trouvons des solutions nouvelles, par exemple pour les cas de rigueur.» Quant au risque de voir des étudiants briser leur quarantaine, elle n’y croit pas. «Les étudiants nous ont montré jusqu’ici leur bon sens et leur respect des mesures. Nous leur faisons confiance.»