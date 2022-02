Valais : L’animal abattu était bel et bien un loup

Une analyse génétique a confirmé que le canidé, soupçonné d’être un hybride et abattu par les gardes-faune fin janvier dans le bois de Finges, était bien un loup.

Depuis l’automne 2021, le Service de la chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais (SCPF) avait connaissance, sur la base de photos et de vidéos prises par des pièges photographiques, de la présence d’un loup à la fourrure remarquablement foncée. L’hypothèse que cet animal pouvait être un individu hybride issu d’un couple loup-chien a été émise. Selon l’ordonnance fédérale sur la chasse, les cantons doivent, dans la mesure du possible, si ces animaux menacent la diversité des espèces indigènes, les retirer de la vie sauvage afin d’éviter leur multiplication. C’est pour cette raison que ce loup a été abattu fin janvier.