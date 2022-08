L’animateur et journaliste Patrick Nordmann est décédé

Figure de l’animation et du journalisme romand, Patrick Nordmann est décédé à 73 ans, annonce la RTS. Fils du journaliste Roger Nordmann, le Romand a marqué l’histoire de la RTS où il s’est distingué dans de nombreuses émissions humoristiques sur La Première où il avait débuté dans les années 1970.

On retiendra, notamment, «Au fond à gauche», mais aussi le cultissime «Cinq sur cinq» (1984-1994), aux côtés de Claude Blanc, Jean Charles, Lova Golovtchiner, Patrick Lapp, Emile Gardaz et Jean-Charles Simon. On le retrouvera, ensuite, dans «Vos désirs font désordre», puis à la production des «Dicodeurs» qu’il a lancé en 1995.