Marché automobile : L’année 2021 a été celle de tous les records pour Ferrari

Le fabricant italien a enregistré l’an dernier des résultats financiers jamais atteints: bénéfice net, chiffre d’affaires et nombre de voitures vendues sont tous en nette hausse.

Le chiffre d’affaires a progressé à 4,27 milliards d’euros, en hausse de 23,4% sur un an et de 13,4% par rapport à 2019, tandis que le bénéfice net a atteint les 833 millions contre 609 millions un an plus tôt, selon la même source.