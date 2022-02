Genève : L’année 2021 a été particulièrement fraîche, humide et sombre

Les températures relevées au bout du lac n’avaient plus été aussi basses depuis 2013 selon l’Office cantonal de la statistique.

L’été 2021 a été pourri. Les Genevoises et Genevois restés au bout du lac durant la «belle saison» dernière s’en sont régulièrement plaints. Vendredi, l’Office cantonal de la statistique (Ocstat) est venu leur donner raison et préciser que cette impression était une réalité à l’échelle annuelle. Les données météorologiques de 2021 en font l’année la plus «fraîche» depuis 2013, avec une température moyenne de 10,9 degrés. Même le pic de chaleur, un 32.2 degrés le 14 août, n’a pas crevé le plafond, puisqu’il faut remonter à 2007 pour trouver une valeur annuelle maximale plus basse. Par contre, les températures hivernales, avec un minimum de -6,5 degrés le 12 janvier, sont restées dans la fourchette observée depuis 2015.