Suisse : L’année 2021 encore pire que 2020 pour le tourisme

Le patron de Suisse tourisme Martin Nydegger n’est guère optimiste. Selon lui, il faudra des décennies avant que le tourisme retrouve son niveau d’avant la pandémie.

Maigre espoir tout de même: l’été devrait être un brin meilleur que l’année passée. «Nous aurons jusqu’à 10% d’hôtes suisses en moins que l’année dernière, car ils voyagent davantage à l’étranger. Mais parallèlement, de plus en plus d’hôtes étrangers viennent à nouveau chez nous. Ils compensent la baisse des visiteurs suisses». Mais il est formel: «l’été ne sera pas bon». Un phénomène encore accentué par la météo et les inondations qui ont fait plonger les chiffres de certains prestataires, comme les chemins de fer de montagne par exemple.

Mot d’ordre: s’adapter

Martin Nydegger en est conscient: la pandémie qui dure et l’arrivée de nouveaux variants mettent à mal le tourisme helvétique. «L’incertitude et le court-termisme nous accompagneront encore longtemps. Cela rend la planification plus difficile. Nous devons être préparés au fait qu’il y aura toujours une épidémie quelque part. La vie du tourisme suisse sera difficile pendant les années à venir», prédit-il. Conséquence pour les professionnels du tourisme: il va falloir s’adapter, notamment en termes de politique d’annulation et offrir plus d’espace et de sécurité à la clientèle.