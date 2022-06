Consommation énergétique : L’année 2021 est décevante pour les énergies renouvelables

Le rapport annuel du réseau REN21 constate que l’an passé n’a pas été favorable au développement des énergies renouvelables. C’est une «occasion perdue», selon les experts.

Cette année de reprise économique a pourtant vu un niveau record de construction dans le solaire comme l’éolien. Mais les renouvelables (ENR) ont été rattrapées par le rebond du pétrole, du gaz et du charbon, et une hausse de la demande générale en énergie. «La part des renouvelables dans la consommation mondiale d’énergie a stagné en 2021, malgré des installations records de capacités renouvelables», conclut le rapport.

«On ne voit pas s’opérer de transition mondiale»

En dix ans, la part des renouvelables est tout juste passée de 8,7% du total en 2009 à 11,7% en 2019, barrages et biocarburants inclus. En 2020, année Covid de chute exceptionnelle de la demande d’énergie, elle est passée à 12,6%. Le chiffre exact pour 2021 n’est pas encore disponible, mais ne devrait pas correspondre à l’accélération nécessaire à la transition énergétique. «On ne voit pas s’opérer de transition mondiale vers les énergies propres», et cela rend «bien peu probable la tenue au cours de cette décennie d’objectifs climatiques pourtant essentiels», assène le rapport.

Flambée des prix

Pour le chauffage, le froid et la chaleur, la part d’origine renouvelable reste à 11,2%, et dans les transports à 3,7%, «une absence de progrès particulièrement préoccupante, car ce secteur absorbe un tiers de l’énergie»… «Malgré les promesses de relance verte faites pendant la pandémie, cette occasion historique a été perdue», et les réponses à la crise énergétique ont enfoncé le clou, constatent les experts.