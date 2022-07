L’année du requin en première mondiale au NIFFF

Jean-Pascal Zadi, Marina Foïs (avec les jumelles) et Christine Gautier dans «L’année du requin». The Jokers

Le raccourci est facile, mais inévitable, concèdent Ludovic et Zoran Boukherma. Les jumeaux français ne s’attendaient cependant pas à ce qu’autant de gens qualifient leur film, «L’année du requin», de «Dents de la mer» à la française. Pourtant, sans avoir vu la fiction et en lisant uniquement le pitch, difficile de ne pas faire de comparaison: «La disparition d’un surfeur met toute la côte landaise en état d'alerte: un requin rôde dans la baie d’Arcachon! Maja, gendarme maritime sur le point de prendre sa retraite anticipée, saute sur l'occasion pour s'offrir une dernière mission.»

«Je crois qu’on n’avait pas anticipé le fait que quand on pense à un film de requins, on pense aux «Dents de la mer», parce que c’est peut-être le seul long métrage, ou un des seuls, qui n’est pas un film de série Z», confient les frangins qui présenteront «L’année du requin» en avant-première au Festival international du film fantastique de Neuchâtel le 4 juillet 2022. Et le duo d’insister: «On s’inspire forcément un peu du blockbuster de Steven Spielberg, mais notre idée n’était pas d’en faire un remake.»

Le rôle de Spielberg

D’une certaine manière, le célèbre réalisateur américain a même aidé les Français. Il faut dire que Spielberg avait connu bon nombres de galères pendant le tournage des «Dents de la mer». «On a pu bénéficier de certaines de ses erreurs. Il avait tournée en eau salée et toute l’électronique de son requin avait défailli à cause de ça. Pour «L’année du requin», on a filmé les scènes sous-marines en eau douce et on a eu moins de problèmes», racontent-ils.

Côté casting, Ludovic et Zoran Boukherma ont pensé à Marina Foïs pour jouer le rôle de Maja dès l’écriture du scénario. Les autres comédiens – Kad Merad, Jean-Pascal Zadi et Christine Gautier – se sont ajoutés au fur et à mesure. Puis, les réalisateurs ont cherché des acteurs non-professionnels du sud-ouest, leur région d’origine, pour des rôles secondaires. Un travail un peu plus compliqué, qui a généré quelques imprévus pendant le tournage, mais qui a intéressé les jumeaux. «Les acteurs amateurs ne vont pas forcément se mettre dans leurs marques ou vont réciter leur texte de façon un peu bizarre et toutes ces étrangetés nous permettent de créer notre univers qui est un peu décalé», indiquent-ils.