Paris : L’anniversaire de Capucine Anav vire au cluster

L’ex-chroniqueuse de «TPMP» a fêté ses 30 ans avec de nombreux invités, dans un restaurant. Résultat: 60% d’entre eux auraient contracté le Covid-19.

Tout partait d’une bonne intention. Capucine Anav, qui a eu ses 30 ans le 22 avril 2021, n’avait pas pu les célébrer avec ses amis, à cause de la pandémie. La situation sanitaire s’étant améliorée, l’un d’eux lui a fait une sacrée surprise en lui organisant sa fête d’anniversaire quelques mois plus tard, avec ses proches, dont l’ex-candidat de téléréalité Benoît Dubois, et sa famille.