Corée du Nord : L’anniversaire de Kim Jong Il fêté… sans missile

Un grand rassemblement en extérieur a été organisé pour les 80 ans de la naissance de Kim Jong II, le père du leader actuel de la Corée du Nord.

«Fête de bon augure de la nation»

Kim Jong Un a financé de grands plans de développement dans cette région ces dernières années, avec des projets d’immeubles d’habitations, d’hôtels et de stations de ski. Le calendrier nord-coréen est truffé d’anniversaires liés à l’histoire officielle du pays et de ses deux premiers dirigeants, Kim Il Sung et Kim Jong Il, grand-père et père de Kim Jong Un aujourd’hui au pouvoir.