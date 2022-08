Mort de Lady Di: William et Harry en froid pour le 25e anniversaire

C’était il y a 25 ans : L’anniversaire de la mort de leur mère Lady Di ne réunira pas William et Harry

Les princes William et Harry vont marquer ce mercredi, en privé et à des milliers de kilomètres l’un de l’autre, le 25e anniversaire de la mort de leur mère Diana, qui a bouleversé la planète et ébranlé la monarchie britannique. Les deux princes restent en froid depuis les déclarations chocs de Harry et Meghan, qui ont accusé la famille royale de racisme, ce que William a démenti devant les caméras.