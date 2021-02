Kylie Jenner : L’anniversaire de sa fille fait scandale

Kylie Jenner a choqué la Toile en organisant une grande fête pour les 3 ans de Stormi, en pleine pandémie.

La période difficile pour le monde entier à cause de la pandémie n’empêchera pas Kylie Jenner de s’amuser avec ses proches. Pour les 3 ans de sa fille, l’Américaine de 23 ans lui a organisé une fête grandiose, dans sa propriété de Beverly Hills, mardi 2 février 2021, soit un jour après la date d’anniversaire de la petite. Entourée de sa mère et de son père, le rappeur Travis Scott, Stormi, vêtue d’une robe de princesse, avait d’autres invités à ses côtés pour s’amuser. Elle a ainsi pu glisser sur un énorme toboggan gonflable à son effigie et déguster des gâteaux et sucreries. Très gâtée par ses convives, la petite a notamment reçu 17 paires de baskets.