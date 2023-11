Rockstar Games annonce officiellement GTA 6

L’attente est bientôt finie pour les fans de la franchise «GTA». Annoncée ce mercredi matin comme «imminente» par Jason Schreier, journaliste de Bloomberg considéré comme l’une des sources les plus crédibles, l’annonce officielle de «GTA VI» a bien eu lieu. Quelques heures plus tard, Sam Houser, cofondateur et président de Rockstar Games, filiale de Take-Two Interactive Software, a en effet confirmé par le biais de tweets sur le réseau X (ex-Twitter) qu’une bande-annonce de l’un des jeux les plus attendus de ces dernières années serait dévoilée, début décembre, à l’occasion des 25 ans de sa société.

Pour rappel, le successeur de «GTA V», jeu phénomène sorti il y a plus de dix ans et écoulé à plus de 185 millions d’exemplaires sur consoles et PC, devrait se dérouler dans la ville fictive de Vice City et mettre en scène deux personnages jouables, un homme, Jason, et pour la première fois une femme, Lucia. Ce nouvel opus, dont une partie des aventures pourraient aussi se dérouler en Amérique du Sud, a été victime d’une énorme fuite en septembre 2022 qui a mené à la publication d’images et de vidéos sur le web. Quant à la commercialisation de «GTA VI», elle serait prévue durant l’année fiscale 2025, que Take-Two Interactive prévoit être «record».