Réchauffement climatique : L’Antarctique à plus de 30 °C au-dessus de la normale cette semaine

La partie est du continent a enregistré des recors de températures cette semaine. Plus de 30 degrés supérieurs à la normale.

La base de recherche de Concordia, installée sur le Dôme C du plateau antarctique à plus de 3000 mètres d’altitude, a enregistré vendredi une «chaleur» record de -11,5 °C, «record absolu tous mois confondus, battant les -13,7 °C du 17 décembre 2016», a twitté Étienne Kapikian, prévisionniste chez Météo France.

Même s’il n’est pas possible au moment précis où un événement se produit de l’attribuer au changement climatique, un des signes les plus clairs du réchauffement de la planète est la multiplication et l’intensification des vagues de chaleur. Les pôles se réchauffent encore plus vite que la moyenne de la planète qui a gagné en moyenne environ +1,1 °C depuis l’ère préindustrielle.