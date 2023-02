Londres : L’antenne d’une TV iranienne indépendante ferme à cause du régime

Une chaîne de télévision privée iranienne, Iran International TV, a annoncé samedi la fermeture de ses bureaux londoniens en raison de «menaces» venant d’Iran et continuera d’émettre depuis Washington.

«Après une escalade significative dans les menaces soutenues par l’État venant d’Iran et conseil de la police» de Londres, «Iran International TV a fermé à contre-coeur ses studios londoniens» et émettra désormais depuis la capitale fédérale américaine sans interruption, a annoncé la chaîne dans un communiqué.

«Je ne peux pas croire qu’on en soit arrivés là»

Ces menaces avaient atteint un point tel «qu’il n’était plus possible de protéger le personnel de la chaîne, les autres employés» de l’endroit où se trouvent les locaux d’Iran International TV et «le public», poursuit le texte.