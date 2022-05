Golf : Lanterne rouge et blessé, Tiger Woods abandonne

Après un 3e tour cauchemardesque, le golfeur américain a décidé dans la nuit de samedi à dimanche de jeter l‘éponge au Championnat PGA.

«Nous admirons l’effort et le courage dont a fait preuve Tiger pour participer au tournoi. Nous lui souhaitons le meilleur et qu’il continue à se remettre de ses blessures», a déclaré le président de la PGA d’Amérique, Jim Richerson.

«J’ai mal. C’est un fait»

A la question de savoir s’il allait jouer le dernier tour dimanche, l’Américain de 46 ans avait répondu: «Eh bien, j’ai mal. C’est un fait. On va faire un peu de travail (avec les kinés) et voir comment ça se passe».

Son deuxième come-back, cinq semaines après celui saisissant réussi au Masters où il était allé au bout des 72, malgré là aussi la fatigue et la douleur, se solde donc par un abandon. Le deuxième de sa carrière en Grand Chelem, après celui survenu à l’US Open 1995, lorsque, jeune amateur de 19 ans, pour ses débuts dans ce tournoi, il s’était blessé au poignet en essayant de faire sortir la balle d’une herbe épaisse et haute.

Pire score frôlé

Une rareté donc, mais qui ne saurait minimiser l’actuel parcours du combattant du vainqueur de 15 Grands Chelems. Il y a quinze mois, on le croyait perdu pour le golf, après son grave accident de voiture qui faillit lui coûter sa jambe droite et avait nécessité de lui insérer une tige dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.