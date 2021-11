Consommation – L’anti-Black Friday prend de l’ampleur et se diversifie

Alors que certains font chauffer la carte bancaire ce vendredi, conquis par des rabais parfois très importants, de plus en plus de voix s’élèvent pour critiquer cette journée commerciale et proposer des alternatives. Cette année, plusieurs «marchés gratuits» fleurissent pour la journée à Neuchâtel, Vevey, Yverdon, Lausanne ou encore Fribourg, dans le but de proposer une alternative à la consommation d’objets neufs.