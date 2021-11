Union européenne : L’antisémitisme amplifié par la pandémie de Covid

Un rapport publié mardi par l’Agence européenne des droits fondamentaux dénote une augmentation des discours antisémites liés à la pandémie, «en particulier sur un internet».

La pandémie de Covid-19 a «ravivé» les discours antisémites et donné lieu à «de nouveaux mythes et théories du complot blâmant les juifs» pour la crise sanitaire actuelle, selon un rapport européen paru mardi. «L’antisémitisme, en particulier sur internet, s’est accentué pendant la pandémie», écrit l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA), dont le siège est à Vienne, qui s’appuie sur les statistiques officielles et les éléments réunis par les organisations civiles.