Scandale

Relents d’antisémitisme dans «Il était une fois…la vie»

Dans la version allemande de la fameuse série TV, de méchantes bactéries devant être gazées sont comparées à des Juifs. La scène fait actuellement scandale après être passée inaperçue pendant près de 35 ans.

C’est un grand classique parmi les dessins animés: la série TV française «Il était une fois…la vie», réalisée en 1986 et expliquant aux enfants le fonctionnement du corps humain, a été diffusée dans de nombreux pays du monde entier. Même après près de 35 ans, les épisodes continuent à être diffusés à la télévision. La série est même actuellement proposée sur Netflix.

Or après toutes ces années, la série se retrouve désormais sous le feu des critiques, rapporte «Blick» , reprenant une information du magazine «Übermedien» .

C’est au niveau d’une scène de l’épisode 3, les sentinelles du corps, que le bât blesse. On y voit des globules blancs tuer des bactéries à l’aide d’un gaz bleu. Après l’avoir inhalé, les bactéries toussent et s’écroulent avant de mourir. A un moment, on entend une des bactéries s’écrier «Oy vey gevalt», une expression yiddish exprimant le désespoir.