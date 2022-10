Concert de Kendrick Lamar: L’antre du LHC mue pour son plus gros show à ce jour

L’enceinte s’apprête à vibrer comme jamais. Elle accueille mercredi 26 octobre 2022 (ouverture des portes à 18h) le poids lourd du rap Kendrick Lamar, récipiendaire de 13 Grammy Awards et d’un prix Pulitzer. Faire venir celui qui a fait le show à la mi-temps du Super Bowl en février 2022 n’est pas un mince affaire. L’Américain se déplace avec 150 personnes, 20 semi-remorques et 10 tourbus. C’est simple, la Vaudoise aréna n’a encore jamais connu une telle débauche de moyens. Écueil de plus: il joue la veille à Zurich.