Mardi, la Chancellerie fédérale a reçu les signatures du référendum contre la loi Covid-19. Le référendum a pour but d’empêcher que les pouvoirs d’urgence du Conseil fédéral décidés le 13 mars 2020, pendant la pandémie, ne soient légitimés rétroactivement et prolongés jusqu’à la fin 2021. La loi Covid-19 est déjà en vigueur. L’association «Les Amis de la Constitution», fondée fin juillet 2020, a réussi a collecter plus de 86’000 signatures pour son texte.