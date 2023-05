Inflation: S’offrir un apéro coûte plus cher que l’année passée

En avril, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 3,1% par rapport à 2022 et continuent d’évoluer à un niveau très élevé, selon Comparis. Les bières et les boissons de l’apéritif ont grimpé de près de 7%.

Inflation : L’apéro coûte bien plus cher que l’année passée

Les denrées alimentaires ont vu leurs prix fortement augmenter par rapport à l’année précédente, informe Comparis. Pexels

Les tarifs des denrées alimentaires ont pris l’ascenseur au cours des douze derniers mois, selon l’indice Comparis des prix à la consommation, a annoncé le comparateur en ligne dans un communiqué. Cet indice est établi en collaboration avec le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’EPF Zurich.

En avril, les prix des biens de consommation courante (denrées alimentaires, médicaments et vêtements) ont augmenté de 3,1% par rapport au même mois de l’année précédente et continuent d’évoluer à un niveau «très élevé». Dans cette évaluation, le taux d’inflation est calculé abstraction faite des loyers et des biens durables.

Boissons sucrées et alcoolisées particulièrement touchées

«Avec le printemps, vient le temps des apéritifs en plein air. Mais pour s’offrir ce petit plaisir, les consommateurs doivent maintenant débourser bien plus qu’auparavant», précise Dirk Renkert, expert Argent chez Comparis.

À la suite de l’inflation, les prix des bières ont grimpé de 7,7%, ceux des boissons sucrées et de l’eau minérale de 7%, ceux des liqueurs et des apéritifs de 5,6%. Enfin, les jus de fruits et jus de légumes ont subi une hausse de 5,1%, détaille le communiqué.

Divers produits se sont en outre renchéris par rapport au mois de mars. Les prix des transports aériens sont ceux qui ont le plus fortement augmenté: + 6,1% (contre 9,8% en mars). Et rien ne laisse entrevoir une tendance à la baisse», selon Dirk Renkert.

Les vêtements pour femmes (+3,9%), les vêtements pour enfants (+3,3%) et les petits appareils électroménagers (+2,4%) figurent toujours dans le top 5 des produits les plus chers.

Forte baisse du carburant

En revanche, il y a douze mois, les consommateurs payaient leur carburant bien plus cher qu’en avril 2023. Selon Comparis, les prix ont chuté de 10,4% sur un an. Les prix des autres prestations de santé enregistrent la seconde plus forte baisse (-3,6% par rapport à avril 2022).

Les prix des services de télécommunication (-3,4%), des supports de stockage et contenus (- 3,3%) ainsi que ceux des médicaments (-2,5%) ont également baissé.