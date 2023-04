Suisse: «L’apiculture, c’est devenu très compliqué»

Une convergence de facteurs

Le temps frisquet n’est pas le seul défi pour les apiculteurs. De manière générale, la recherche de nourriture est de plus en plus difficile pour les abeilles. Les monocultures, l’urbanisation et les surfaces comme les pelouses sans fleurs n’offrent pas aux abeilles mellifères l’environnement nécessaire. Sans oublier les effets néfastes des virus, des produits toxiques et des parasites. L’arrivée du frelon asiatique, constatée par exemple dans le Jura la semaine dernière, constitue une nouvelle menace, même si sa présence reste rare. Concernant les pesticides, les observateurs constatent que l’agriculture a fait des progrès ces dernières années pour préserver les abeilles.