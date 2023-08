Bâle: Lapins en piteux état sauvés par la Protection des animaux

William et Kate, comme les deux lapins ont été baptisés par la protection des animaux de la région bâloise, étaient détenus dans les pires conditions. «Ils n’avaient pas d’eau, pas de nourriture, pas de possibilité de se cacher et de se mettre à l’abri, et n’avaient rien à ronger pour passer le temps. Leur cage était remplie d’excréments», explique l’association de protection des animaux sur Facebook. Les deux lapins cherchent désormais un nouveau foyer.