Basketball: L’apocalypse selon Kevin Durant

La fête va être belle au Pirée

Du côté d’Athènes et de son port du Pirée, la soirée risque d’être très longue. Car non seulement l’équipe de basket s’est qualifiée pour le Final Four de l’Euroligue, mais le football a aussi été à la fête. L’Olympiakos est devenu champion de Grèce mercredi soir. Il jouait sur le terrain du PAOK Thessalonique. Au retour des joueurs, la ville va une nouvelle fois prendre feu.