Football : Laporta «modérément optimiste» pour la prolongation de Messi

Le nouveau président du FC Barcelone Joan Laporta, élu à la tête du club en mars, s’est dit «modérément optimiste» sur l’avenir de sa star Lionel Messi, dont le contrat arrive à terme le 30 juin prochain.

Le nouveau (et ancien…) président catalan.

À la question de savoir s’il était optimiste sur les chances de voir l’Argentin rester au Barça, Laporta a répondu: «Modérément optimiste». «Les négociations se déroulent bien mais ce n’est pas encore fait», a ajouté le Catalan à l’occasion de la première conférence de presse depuis son élection. «Nous pouvons faire une offre (à Messi) dans la mesure de nos moyens», a déclaré Laporta. «Il mérite plus et pourrait obtenir un meilleur contrat ailleurs, mais je suis convaincu qu’il apprécie les efforts que nous faisons. Je pense qu’il a envie de rester. Pour Leo, ce n’est pas une question d’argent, c’est une question de victoire. Et c’est ce à quoi nous nous employons».