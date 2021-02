Mobile : L’app Azar rejoint Tinder dans la famille Match

Le groupe américain a déboursé 1,7 milliard de dollars pour deux applications et asseoir sa domination sur le juteux marché de la drague en ligne.

Le groupe Match va ajouter de nouvelles applications de drague dans son portefeuille déjà bien garni avec notamment Tinder, Hinge et Meetic. Il a mis la main sur la firme sud-coréenne Hyperconnect. Spécialisée dans de technologie vidéo, elle est notamment à l’origine d’Azar, une application populaire de chat vidéo et audio en direct avec des fonctionnalités comme la traduction instantanée de la voix et du texte. On lui doit aussi Hakuna Live, une application de streaming social en groupe avec des fonctionnalités payantes comme les cadeaux virtuels, la recherche de gens à proximité et la création d’avatars en réalité augmentée. Le groupe texan s’est félicité de pouvoir compter sur un «outil puissant qui permet aux utilisateurs de se connecter avec de nouvelles personnes et cultures à l’échelle mondiale».