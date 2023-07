Threads, l’app concurrente de Twitter n’arrivera pas en Europe

Les utilisateurs du Vieux-Continent attendront. La nouvelle application Threads signée Instagram du groupe Meta (maison mère de Facebook) ne sera pas disponible en Europe à son lancement ce jeudi 6 juillet. Visant à concurrencer frontalement Twitter, elle ne respecte pas le Règlement général sur la protection des données (RGPD), indique le média irlandais «The Independent», qui rapporte les propos d’un porte-parole de la Commission irlandaise de la protection des données (DPC). Ce dernier explique que le régulateur a été en contact avec Meta à propos de sa nouvelle plateforme et que celle-ci ne serait pas déployée dans l’UE «à ce stade».

Décrite comme «l’application d’Instagram pour les conversations via du texte» sur l’Apple Store, où elle est accessible en précommande gratuite, l’app est censée importer des données depuis Instagram, notamment des informations comportementales et publicitaires. Aux États-Unis, le service explique à ses futurs utilisateurs qu’elle collectera une grande variété de données, y compris celles sur la santé, les informations financières, les historiques de navigation, la localisation, les achats, les contacts, l’historique de recherche et d’autres informations sensibles, rapporte le média irlandais.