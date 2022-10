§Apple TV+ : L’app de rencontres de «Ted Lasso» bientôt dispo

Bantr, l’outil utilisé par Rebecca et Sam dans la série pour chercher l’amour, pourra être utilisé dans la vraie vie par les personnes en quête de l’âme sœur.

Sam (Toheeb Jimoh) et Rebecca (Hannah Waddingham) se parlent via Bantr dans «Ted Lasso». Apple TV+

«Ted Lasso», vient de conclure un nouveau partenariat. Après un contrat avec la Premier League anglaise en 2021 et un autre avec EA Sports pour être intégrée dans «FIFA 23», la série créée par Jason Sudeikis s’est associée à l’application de rencontres Bumble, dispo gratuitement sur l’App Store, a fait savoir cette dernière, dans un communiqué. Le but de ce partenariat? Donner vie à Bantr, l’app utilisée dans la série par Rebecca et Sam pour trouver l’amour.

Ainsi, dès le 13 octobre 2022, et jusqu’à la fin de l’année, Bumble proposera chaque jeudi à 19h à ses abonnés de tester la particularité de Bantr: discuter avec une autre personne sans rien connaître d’elle et sans avoir vu sa photo. «Une fois entré dans Bantr Live, vous serez connecté avec un autre utilisateur choisi au hasard, mais qui correspondra à vos préférences d’âge, de lieu et de genre et dont vous ne connaîtrez que le nom. Vous aurez ensuite trois minutes pour échanger», explique l’app.

Une fois les trois minutes terminées, chaque participant décide s’il souhaite «matcher» avec son correspondant. En cas de réponse positive, la photo de l’autre est dévoilée et le jeu se poursuit avec un nouveau prétendant. Le tout durant une heure. Ce n’est qu’à la fin des soixante minutes que les clients de l’app découvrent avec combien d’utilisateurs ils ont eu une connexion. Bantr Live sera disponible aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Australie. On ignore encore si Bumble prévoit de la lancer dans d’autres pays.

Dans «Ted Lasso», Bantr joue un rôle important dans l’intrigue de la saison 2. Rebecca, incarnée par Hannah Waddingham, l’utilise pour trouver un amoureux et tombe sur un homme qui lui correspond en tous points. Ce n’est qu’après plusieurs jours d’échanges qu’elle réalise que son prince charmant est en fait un jeune joueur de l’équipe dont elle est propriétaire, Sam (Toheeb Jimoh).