Mobilité: L’app des CFF vous dira bientôt dans quel wagon sont vos amis

Des fonctions en test

On ne sait pas encore quand la nouvelle fonction sera intégrée dans l’application mobile CFF courante. Il s’agit en premier lieu de vérifier la qualité des données de localisation et l’acceptation par la clientèle, explique Luana Quinter au quotidien alémanique. Une autre fonction implémentée dans l’application Preview CFF permet l’affichage automatique des messages de perturbation ou les informations sur les retards du train dans lequel on voyage. Cette fonction est appelée «On Board Information». À noter que si l’app Mobile CFF a été téléchargée plus de 5 millions de fois, Preview CFF a séduit plus de 100’000 utilisateurs, rien que pour les appareils Android.