Cyberattaque à Zurich : L’app des transports publics plante le jour où les billets sont gratuits

Une offre promotionnelle a été partiellement empêchée samedi à cause de pirates informatiques. Seuls les plus prévoyants ont pu en profiter.

Plus de 30’000 personnes ont tout de même pu profiter de l’offre en achetant leur billet en avance.

À l’occasion de son 150e anniversaire, l’assurance Zurich offrait samedi un code promo sur l’app et le site web des transports publics zurichois. En entrant «Zurich150» en achetant un titre de transport, on pouvait obtenir un ticket gratuit. Manque de bol, c’est ce jour-là que des pirates informatiques ont décidé de s’attaquer en masse à l’app, comme le raconte le «Tages-Anzeiger». «Nous avons été touchés par une attaque DoS (Denial of Service)», a détaillé le porte-parole de la compagnie de transport.