Logiciels : L’app Discord aurait renoncé aux 10 milliards de dollars de Microsoft

Le géant des logiciels était sur les rangs pour acquérir la plateforme de discussions par voix et par écrit. Mais celle-ci envisagerait finalement une entrée en Bourse.

Très populaire chez les gamers et les streamers, la plateforme de discussions Discord a interrompu ses discussions en vue d'un rachat, potentiellement par Microsoft, et envisage une introduction en Bourse, a affirmé le «Wall Street Journal», mardi.

Le géant de l'informatique négociait une possible transaction qui aurait valorisé Discord à plus de 10 milliards de dollars, avaient indiqué plusieurs médias fin mars. Fondé en 2015, Discord propose une plateforme essentiellement gratuite où il est possible de communiquer par texte, par voix ou de partager différents fichiers. La société revendique quelque 140 millions d'utilisateurs mensuels.