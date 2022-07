Achats en ligne : L’app mobile des CFF s’ouvrira bientôt aux billets internationaux

Les CFF veulent remédier à cela. Interviewé par « Blick », Linus Looser, numéro deux des CFF, explique que des équipes travaillent pour rendre l’achat possible directement depuis l’app. Fin 2023, des billets pour la France et l’Allemagne devraient être disponibles, ceux pour l’Italie et l’Autriche suivront, y compris pour les trains de nuit.

Un coup de neuf au site web

Le site Internet actuel, lui, n’a pas non plus de quoi pavoiser vis-à-vis des sites de nos pays voisins. Tant sur celui de la SNCF, de Trenitalia et de la Deutsche Bahn, on obtient en un coup d’œil le prix du billet pour chacun des trains listés après une recherche. Sur celui des CFF, par contre, il faut sélectionner un train, entrer des paramètres avant d’avoir droit à un prix, puis revenir en arrière, répéter la manœuvre, à chaque fois, pour comparer les prix selon les différents horaires.