L’app officielle ChatGPT débarque aussi en Suisse

Après son lancement le 18 mai aux États-Unis, l’application mobile pour ChatGPT a progressivement été déployée dans d’autres pays et est désormais aussi disponible en Suisse depuis cette semaine. Uniquement proposé dans l’App Store pour iPhone, où figurent par ailleurs de nombreuses autres apps non officielles, le service doit «bientôt» arriver sur les smartphones tournant sous le système Android de Google, a promis la start-up américaine OpenAI à l’origine du fameux robot conversationnel, dont le patron Sam Altman multiplie régulièrement les mises en garde contre les dangers de l’IA.

Dictée vocale

Disponible gratuitement, le service permet aussi d’adhérer à l’offre payante ChatGPT Plus facturée 20 francs par mois. Pour rappel, pour ce prix, les utilisateurs disposent du modèle de langage amélioré GPT-4, de la garantie d’accéder en tout temps au service, même lors de forte affluence, de disposer de temps de réponses plus rapides et d’accéder à de nouvelles fonctionnalités en avant-première.