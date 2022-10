Suisse: Un coach virtuel pour aider les jeunes à combattre stress et addictions 

L’application est disponible depuis 2019. Photo d’illustration. Pixabay

«L’app donne des astuces via des vidéos, ça c’est bien. Mais pour ma part, comme je suis stressée de nature, je ne peux en être complètement guérie», confie Océane, 19 ans, apprentie. Cette Valaisanne à la recherche de conseils pour réduire son stress, a participé l’an dernier au programme de coaching «ready4life». Virtuel et gratuit, ce dernier propose aux jeunes des challenges ludiques pour changer leur comportement dans le ou les domaines qui les préoccupent. Nouveauté cette année, le programme est ouvert aux jeunes dès 15 ans.

«L’aide aux apprentis – dès 16 ans – a été privilégiée au départ, car la prévalence tabagique y est plus élevée que parmi les gymnasiens, explique Virginie Brehier, porte-parole de la Ligue pulmonaire vaudoise. Mais il est important que ce programme soit accessible au plus grand nombre. Et 15 ans, c’est l’âge à partir duquel on commence à se tester et à expérimenter.» Sur l’année scolaire 2021-2022, 7628 jeunes ont participé à «ready4life».

Les limites du robot

En plus des échanges avec le coach virtuel, les participants peuvent aussi poser leurs questions à des psychologues ou psychiatres. «Le robot a ses limites, tandis qu’avec un expert, le jeune peut approfondir davantage la problématique qui le concerne», développe Isabelle Gaucher, responsable de «ready4life» pour le Valais romand.

«Faut-il boire de l’alcool quand on est adulte?» ou «Comment s’y prendre avec un collègue de boulot qui me rabaisse?» tels sont des exemples de questions récentes adressées aux spécialistes. «Ils répondent dans un délai d’un à trois jours, précise Isabelle Gaucher. Dans le cas où un jeune serait en détresse, celui-ci est redirigé vers le 147. Via l’application, il peut aussi, à toute heure, presser un bouton d’urgence qui renvoie à ce numéro d’aide.»

À noter que le projet national «ready4life» a été lancé en 2016 par la Ligue pulmonaire et l’Institut suisse de recherche sur les addictions et la santé (ISGF), d’abord sous forme de coaching par SMS, puis via l’application smartphone, dès 2019. Les données ont toujours été anonymisées.

Les jeunes sont stressés L’an dernier, 67% des participants se sont intéressés au module sur le stress, avant ceux sur les médias sociaux & gaming (47%), les compétences sociales (30%), le tabac & la nicotine (24%), l’alcool (23%) et le cannabis (10%). D’après l’ISGF, grâce au coaching, le comportement des jeunes en matière de santé s’est amélioré dans les six domaines. Si le programme se voulait, à la base, étalé sur quelques mois, les jeunes sont désormais libres d’avancer à leur rythme. «Le taux d’abandon étant de moins de 10%, on peut dire que l’appli est utilisée sur la durée», ajoute Virginie Brehier. Actuellement, 17 cantons participent au développement de ready4life. Des ateliers sont aussi organisés en entreprise.