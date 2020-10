Fin juillet, Roblox revendiquait 150 millions d’habitués chaque mois, contre 115 millions au début de l’année. D’une moyenne d’âge entre 9 et 12 ans, ils plébiscitent ses personnages au look de jouets en plastique avec des jeux comme «Adopt Me!» «Piggy» ou encore «Jailbreak».

La plateforme fondée par David Baszucki compte redistribuer cette année 250 millions de dollars répartis parmi ses quelque 350 000 développeurs de jeux. Roblox les attire grâce à la simplicité de sa plateforme et en complétant la plateforme d’un catalogue musical et des outils automatiques de traduction pour adapter les jeux aux différents marchés. L’économie de la plateforme passe par des jeux freemium et le Robux, la monnaie virtuelle. Celle-ci s’échange 1 fr. les 80 unités et permet de personnaliser son avatar ou progresser plus vite dans une aventure.