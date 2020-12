Apple : L’App Store indique désormais ce que les apps collectent

Apple est devenu plus transparent sur les données récupérées par les apps proposées sur ses boutiques en ligne.

Le magasin d’applications d’Apple a fait sa première apparition en juillet 2008. Il ne proposait à l’époque que 500 applications, contre plus de 1,9 million à ce jour.

Le géant américain de l’informatique Apple a commencé lundi à ajouter de nouvelles notifications sur ses boutiques en ligne. Elles précisent quelles données personnelles sont collectées par les applications et comment elles sont utilisées.

Le groupe avait promis en juin de fournir aux internautes souhaitant télécharger des applications sur l’iPhone, l’iPad, les Mac, ses montres ou sa plateforme de télévision, un résumé clair et compréhensible sur la façon dont ces dernières prévoient d’exploiter leurs données.

L’idée est de permettre aux utilisateurs de mieux appréhender quels sont les renseignements collectés et à quoi ils peuvent servir afin qu’ils puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause.

Trois catégories de données

Apple a concocté trois catégories. La première recense les «données utilisées pour vous suivre», c’est-à-dire récupérées lorsque l’utilisateur parcourt des applications et sites appartenant à d’autres entreprises afin de mieux cibler les publicités ou de les mesurer ou pour les partager avec des sociétés spécialisées.

La deuxième inclut les «données rattachées» à l’utilisateur, via son compte ou son appareil.

La troisième catégorie s’applique aux données non rattachées à l’internaute.

Cette initiative va probablement évoluer au fur et à mesure qu’Apple recevra des retours de la part des internautes et des développeurs, a précisé lundi le groupe. Elle fait partie d’une politique plus large de la société sur une nouvelle gestion des données, qui comprend aussi la mise en place début 2021 d’une nouvelle fonctionnalité obligeant les applications mobiles à demander aux utilisateurs leur permission pour les suivre à la trace.