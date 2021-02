Encore en 9e position au classement mondial des téléchargements d’apps (jeux non compris) sur iOS et Android, en décembre 2020, Telegram a effectué une ascension fulgurante ces dernières semaines. En un mois, la plateforme de messagerie sécurisée d’origine russe a dépassé tous ses concurrents, dont l’ex-leader WhatsApp, en devenant l’app la plus téléchargée dans le monde sur les deux plateformes d’exploitation mobile. Entre le 1er et le 31 janvier, elle a enregistré plus de 63 millions d’installations, soit 3,8 fois plus qu’en décembre, selon les chiffres publiés par Sensor Tower. C’est en Inde et en Indonésie que la progression a été la plus forte avec respectivement 24% et 10% du nombre total de téléchargements.