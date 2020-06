Vaud

L’app vaudoise qui crie au loup

Pour aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux des attaques, une nouvelle application, ProxyLoup, a été mise à leur disposition.

Quand on parle de transmission d’informations, la rapidité est souvent un facteur clé. Et elle l’est d’autant plus, lorsqu’il s’agit d’un animal pouvant parcourir des dizaines de kilomètres en quelques heures, comme le loup. Ainsi, la Fondation Jean-Marc Landry et le canton de Vaud ont développé une nouvelle application destinée à aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux, explique «24 heures». Elle fonctionne sur la base d’une carte interactive. D’un côté, les utilisateurs introduisent la position géographique exacte des troupeaux et, de l’autre, ils peuvent signaler un «événement» tel que l’observation d’un loup ou la découverte d’une touffe de poils suspecte, de traces du prédateur ou d’une carcasse de gibier voire d’un animal de rente. À ce moment, une notification est envoyée aux éleveurs dont les bêtes se trouvent à proximité.