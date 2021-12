Nouveauté chez les smartphones : L’appareil pliable et extensible pointe le bout de son nez

Le fabricant chinois TCL a présenté en grande première un prototype audacieux qui aurait trois utilisations possibles: smartphone classique, petite tablette carrée et tablette.

Lors d’un récent salon spécialisé, TCL a présenté un prototype en format «Fold’n Roll», soit un appareil qui non seulement se plie en deux mais s’étire aussi pour afficher une diagonale d’écran de 10 pouces. Il y aurait donc trois utilisations possibles: smartphone classique, petite tablette carrée et tablette. La technologie de ce modèle s’appuie sur des moteurs dédiés qui rendent possible l’extension de l’écran sur la gauche.