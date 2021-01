Un documentaire scientifique publié sur YouTube refait parler de lui. Non pas pour le contenu qu’il traite, mais parce qu’une célébrité y fait une apparition fortuite. On y voit un certain Bruce Hoglund, chercheur sur le thorium et le sel fondu, parler de pyrotraitement (technique qui consiste à traiter des matières à une température élevée pour provoquer un changement physico-chimique), dans les rues de Chicago, lorsqu’un visage familier apparaît de manière inattendue à l’écran (13 min 40 dans la vidéo ci-dessus) sans que l’expert s’en aperçoive. George Lucas, réalisateur de la célèbre saga galactique «Star Wars» vient tout juste de passer derrière son dos! Le scénariste et producteur américain, âgé aujourd’hui de 76 ans, regarde la caméra, quelque peu interloqué, avant de poursuivre son chemin pour entrer dans un hôtel de cette grande ville des États-Unis.